A empresa norte-americana, Curtis Motorcycles apresentou finalmente a sua primeira moto totalmente elétrica, a Curtiss Zeus.

Revelando que a aposta nas motos totalmente elétricas não para de crescer a Curtiss Motorcycles, a antiga Confederate Motorcycle, revelou a Zeus uma moto que conta com dois motores elétricos, localizados debaixo do banco e que oferecem uma potência de 170 cv e um binário de 130 Nm e que levou o fabricante a denominar esta Zeus de primeira "E-Twin" do mundo.

Para além disso esta deverá ser certamente a primeira moto no mundo que troca o tradicional painel de instrumentos por um tablet, como sugerem as imagens.

A Zeus está dotada de amortecedores Racetech e uma forquilha Fior Hossac e a Curtis Motorcycles já fez saber que a moto vai chegar ao mercado em 2020 - no mesmo ano em que a Harley-Davidson também promete lançar a sua primeira moto elétrica.

A marca norte-americana já anunciou que a partir deste ano vai passar a produzir apenas modelos elétricos.