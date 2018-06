A sexta edição nacional do Abarth Day vai ter lugar sábado, no Circuito Vasco Sameiro em Braga. O evento internacional que conta com várias etapas — a primeira das quais teve lugar em maio na Áustria, vai prolongar-se até setembro com passagem por vários países.

Em Portugal é já sábado que os proprietários de modelos Abarth vão poder rodar no circuito, uma opção que está disponível apenas para os membros da comunidade The Scorpionship.

Entre as várias atividades a decorrer haverá provas de aceleração, Abarth Track Experience e ainda Co-Driving Experience com viaturas Abarth Racing, além de test-drives à gama Abarth.

Os fãs da marca do escorpião terão oportunidade de participar gratuitamente no evento, com acesso ao Paddock e a uma área lúdica — com jogos e simuladores e outras atividades para os mais jovens. A história da Abarth também não será esquecida, com uma exposição de modelos clássicos da marca.

A Abarth ressalva que estas atividades estão sujeitas a reserva no local ou disponibilidade de viaturas.