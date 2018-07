A segunda edição do Iberian Porsche Meeting vai ter lugar no Circuito do Estoril que se prepara para receber, a 21 de julho, o maior encontro de veículos Porsche da Península Ibérica. Um evento de cariz internacional que reúne clientes e entusiastas promovendo e enaltecendo a cultura da marca. Conduzir um Porsche num verdadeiro circuito de velocidade e partilhar experiências é o mote da iniciativa.

Este ano o Iberian Porsche Meeting irá apresentar algumas novidades em termos de programa mas não só. Para além de todo o evento se concentrar no Circuito do Estoril sob o lema “Porsche – Sportscar Together”, a abertura aos SUV da marca permitirá uma maior amplitude e dinâmica a todo o conceito que vem sendo desenhado nos últimos anos.

Mas, não só. Contrariamente ao que aconteceu até aqui, a organização decidiu permitir o acesso ao grande público e a todos os aficionados. Ou seja, as bancadas do Autódromo do Estoril estarão abertas e a entrada será gratuita. O acesso ao ‘paddock’ também será uma realidade através da compra de bilhetes com um valor simbólico.

Dos clássicos aos desportivos e agora passando pelos SUV todos têm admissão assegurada. Serão 70 anos de história onde cabem os míticos 911, os super desportivos 918 Spyder, Carrera GT e 959, bem como os não menos importantes Boxster, Cayman, Panamera e Transaxle