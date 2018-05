A Harley-Davidson Blue Edition é uma moto artesanal por excelência, que levou mais de 2.500 horas de trabalho de forma a concretizar o desafio de construir uma das motos mais exclusivas do mundo. Alias nada mais que uma Harley-Davidson para incorporar a sensação de liberdade que a conhecida marca de relógios e jóias Bucherer gosta de inspirar.

Assim a Bucherer desafiou a Bündnerbike, um construtor suíço de motos personalizadas a customizar uma Harley-Davidson, de forma a criar o novo membro da família dos relógios Black Editions. Aplicando o mesmo cuidado com que a Bucherer desenvolve a construção das suas peças de relojoaria, a Harley-Davidson construída pela Bündnerbike, é a Harley mais cara do mundo, com um preço anunciado de 1,888 milhões de francos suíços, pouco mais de um milhão e meio de euros.

A justificar este valor, não só a exclusividade da moto, mas também as jóias que foram instaladas de uma forma segura na Harley. Assim a moto conta com diamantes no guiador, bem como nos garfos da suspensão e na tampa do depósito de combustível.

Mas a exclusividade colocada pela Bucherer nesta Harley-Davidson Blue Edition não ficou por aqui já que conta com um anel de diamantes de 5,4 quilates e um relógio Patravi TravelTec II, de 35 mil euros, bem como com algumas peças banhadas a ouro.

Mas para que esta Harley seja mesmo uma moto única, o seu motor possui uma abertura de modo a que se possa apreciar a iluminação por LEDs do interior do motor.