A BMW revelou que o novo M5 será o próximo carro de «Ethan Hunt» na sua sexta missão impossível.

O novo «Mission Impossible – Fallout» que será estrado em julho deste ano terá o novo BMW M5 de 600 cv de potência no elenco liderado por Tom Cruise, mas a marca alemã não fica por aqui.

A personagem principal do filme rodará ainda com outros veículos da marca alemã de quatro e duas rodas, como o Série 5 de 1986 ou a BMW R nineT Scrambler.

O M5 protagonista desta missão conta com pormenores a negro como o First Edition e o já conhecido motor de 4.4 litros V8 biturbo com 600 cv.

Em parceria com a serie de filmes desde 2011, a BMW já apresentou o i8 na missão impossível desse ano ou o M3 na de 2015.

