A Hyundai continua a celebrar o fim da proibição de condução aplicada às mulheres sauditas, que vigorou durante uma década e que terminou no último dia 24 de junho. A marca sul coreana lançou agora a campanha #WhatsNext para assinalar as mudanças na sociedade saudita.

Para esta campanha a Hyundai associou-se a três influenciadoras sauditas: a empresária Bayan Linjawi, a locutora de rádio Shadia Abdulaziz e a designer de moda Reem Faisal, que são as novas embaixadoras da marca entre as mulheres sauditas, com quem vão partilhar a experiência que viveram em julho num workshop em que participaram na sede da Hyundai em Seul.

Para aproximar a marca das clientes sauditas, a Hyundai está ainda a abrir showrooms digitais que dão a conhecer os seus automóveis, bem como a investir no aumento do número de veículos disponíveis e no desenvolvimento de uma app para test-drive e em aulas de condução frequentadas e ministradas apenas por mulheres.

Com esta campanha lançada no inicio do mês de agosto, a Hyundai celebra as conquistas do passado das mulheres sauditas e apoia as suas proezas futuras, alinhando-se com a visão da Hyundai de criar liberdade na mobilidade.