As inscrições para a Corrida Volkswagen 2018 já abriram. A prova realiza-se no dia 10 de junho no Parque Industrial da Autoeuropa.

O evento organizado pela Volkswagen Autoeuropa apresenta três percursos.

A Prova Principal, com 10 km de distância, realiza-se no interior das instalações e no Parque Industrial da Autoeuropa e tem a partida marcada para as 10h00 (inscrições individuais ou por equipa).

A Caminhada, com aproximadamente 4 km, decorrerá no interior das instalações da Autoeuropa e terá a partida às 10h05. A Mini Corrida Volkswagen, que terá lugar no mesmo espaço terá partida às 09h15 e distâncias por escalão (Bambis: 300m, Benjamins A: 500m, Benjamins B: 700m e Infantis: 1.000m).

As inscrições na Prova Principal e na Caminhada estão limitadas a 2.200 participantes e as da Mini Corrida Volkswagen a 200 participantes. Os formulários para efetuar as inscrições estão disponíveis no site “www.corridavolkswagen.pt”.