A mítica Harley-Davidson Fat Boy que Arnold Schwarzenegger utilizou no Terminator 2: Judgement Day foi levada agora a leilão pela Profiles in History e vendida por 480 mil dólares (cerca de 413 mil euros ), superando o preço estimado de venda que estava previsto entre os 200 e os 300 mil euros.

É certo que o comprador, um entusiasta das motos, vai ter de gastar mais algum dinheiro para colocar a moto que Schwarzenegger utilizou a rodar, apesar de contar conta apenas com 630km, já não possui espelhos, mas o fato de ser uma peça da história do cinema acabou por fazer desta Harley uma moto cobiçada pelos amantes das duas rodas e da sétima arte.

Recorde-se que o filme Judgment Day foi um sucesso arrecadando mais de 500 milhões de dólares em vendas de bilheteira e consolidando o seu lugar como um clássico na história do cinema.

A Harley-Davidson Fat Boy de 1991 foi utilizada pelo exterminador e ficou celebre na perseguição que teve lugar nos canais de águas pluviais de Los Angeles.

No leilão que decorreu no inicio do mês foram ainda leiloadas outras peças utilizadas por Arnold Schwarzenegger, como o blusão de cabedal preto que Exterminador e que foi vendido por 24 mil dólares(cerca de 20,700 euros).

