O «The Grand Tour» vai multiplicar-se para as consolas de jogos e o «comum mortal» vai poder vestir as peles de Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May; ou seja, jogar o programa de TV com toda a ação, carros e cenas de alta velocidade que se conhece.

É o que já se pode ver no trailer de anúncio do «The Grand Tour Game» lançado pela Amazon Game Studios. O jogo ainda não tem data de lançamento revelada, mas já se fica a saber que vai ser lançado para a Xbox e para a PS4.

Já se sabe também que os jogadores poderão viver os episódios das duas primeiras séries como também descarregar as novidades que forem sendo mostradas na terceira série da Amazon logo no dia de cada novo episódio.

Ainda não se sabe também quando começará a terceira série do «The Grand Tour», mas as duas anteriores arrancaram por volta do outono...