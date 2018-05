A Alemanha é o pais onde se vendem mais automóveis eletrificados na Europa, tendo mesmo ultrapassado a Noruega, com o mercado germânico a crescer 70,2% no último mês de Abril.

A aceitação deste tipo de tecnologia por parte dos alemães tem disparado em flecha e agora foi a vez da marca germânica FEDDZ lançar uma moto elétrica

elétrica FEDDZ, onde a aposta na imagem e mobilidade livre de emissões mereceu já vários prémios de design e tecnologia.

Ora está é uma proposta pensada para quem se desloca nas cidades com uma autonomia de 60 km. Pode parecer pouco, é certo, mas a verdade é que para deslocações em cidade é mais do que suficiente para um dia normal de deslocações entre casa e o trabalho ou para as aulas.

Esta moto elétrica FEDDZ dispõem igualmente de um travão regenerativo, que se mostra capaz de recuperar até 15% da energia em casa travagem.

A sua capacidade de carga adaptasse ao seu design com 23 litros de espaço, o suficiente para transportar os documentos ou um saco de compras.

A energia desta FEDDZ é disponibilizada por uma bateria de ião lítio, instalada dentro de uma caixa que a protege da chuva ou de mãos alheias com uma localização que proporciona um centro de gravidade baixo da moto.

Uma das grande vantagens desta moto elétrica germânica é que permite um amplo conjunto de personalizações, desde a posição de condução, passando pelo ajustar da altura do banco e do guiador.

Para além disso enquanto a moto estiver no descanso, o acelerador está bloqueado. Só depois de subirmos para a moto e retirar o descanso, a FEDDZ está pronta para seguir viagem.

A juntar a estas soluções podemos ainda contar com o sistema de Bluetooth,dotado de aplicativo móvel próprio que é ativado por um cartão com chip.

A personalização da FEDDZ passa ainda pela opção de escolha das tomadas de 12 V ou 24 V onde podemos ligar desde um sistema de navegação a um smartphones.

Para finalizar referir que podemos optar por dois tipos de motor, um que permite uma velocidade máxima de 45 km/h e outro onde não passamos dos 25 km/h. As duas opções oferecem quatro modos de condução: Eco / Custom / Sport / Wheely.

Desta forma a moto elétrica FEDDZ é uma opção interessante para as deslocações nas grandes cidades.

