A Honda anunciou agora que a próxima edição da tournée Adventure Road, a realizar em Março de 2019, vai dar aos participantes a oportunidade única de atravessarem o sul do continente africano.

Em 2017 a primeira edição do evento organizado pela Honda permitiu que 40 motociclistas viajassem 3.500 km em 8 dias entre Oslo e o Cabo Norte – o ponto mais a norte no continente europeu – percorrendo as estradas da linha costeira do Mar do Norte na Noruega.

Agora, e após ter dado o mote com a primeira edição desta aventura, a Honda vai voltar a dar oportunidade a 40 proprietários da CRF1000L Africa Twin e da sua nova variante de 2018, a "Adventure Sports", de poderem participar nesta viagem inesquecível que, desta vez, percorrerá o extremo sul do continente africano.

Com início em Durban, na costa sul da África do Sul, a segunda edição do Adventure Roads vai levar os participantes numa aventura de 3.200 km a toda a largura do país – através do Lesotho – até à Cidade do Cabo. Uma jornada de 12 dias que atravessa diversos tipos de terreno e paisagens épicas, num dos mais celebrados destinos de aventura do mundo.

Os 40 participantes no evento Adventure Roads 2019, oriundos de toda a Europa, contam com um programa com tudo incluído: alojamento, guias e manutenção dos veículos, pelo que apenas terão de conduzir as suas motos, descontrair e apreciar a aventura. De salientar que os aventureiros poderão contar com a companhia preciosa de alguns pilotos da equipa Honda HRC, beneficiando de toda a sua experiência neste fantástico evento.