A Porsche a realizar testes com o seu novo Mission E, o primeiro modelo totalmente eléctrico da marca germânica, e depois de ter entregue o volante do novo carro ao antigo piloto de F1 Mark Webber, agora convidou Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, para se sentar aos comandos do novo Porsche.

O teste aconteceu em Los Angeles e Adam Levine que possui um Porsche 356 Speedster de 1958, deixou-se encantar pelo eléctrico Mission E, que vai contar com 600 cv de potência, e um sistema de propulsão composto por dois motores eléctricos alimentados por baterias de iões de lítio que desta forma colocam o novo carro elétrico da Porsche abaixo do 911 GT2 RS em termos de potência.

O Mission E parece ter assim impressionado Adam Levine, que é um adepto confesso de automóveis e de velocidade.