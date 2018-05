O tradicional encontro nacional da Harley-Davidson, organizado pelos concessionários oficiais da marca em Portugal, realiza-se este ano em Portimão nos próximos dias 2 e 3 de junho

O evento que conta com o apoio da autarquia local é dirigido a proprietários de motos Harley-Davidson e promete reunir centenas de participantes dos mais diversos pontos do país. As inscrições já se encontram abertas em exclusivo nos concessionários do Algarve, Lisboa e Porto.

O momento alto deste evento é a parada da Harley-Davidson que terá lugar pelas ruas de Portimão no dia 2 de junho pelas 19 horas.