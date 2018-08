Lenda viva do rock and roll, Rod Stewart, está entre as figuras mais reconhecidas da música mundial e entre os artistas mais vendidos de todos os tempos.

O musico britânico nunca escondeu o seu gosto por carros, nomeadamente pelos superdesportivos da Lamborghini e, durante décadas, foi o cliente mais conhecido da marca de Sant'Agata Bolognese, adquirindo um elevado número de modelos.

Um dos seus antigos carros vai agora a leilão em Londres, no dia 5 de setembro, no decorrer do encontro anual de colecionadores europeus de carros clássicos.

Trata-se do Lamborghini Miura P400 S by Bertone de 1971, um carro que Rod Stewart vendeu em 1976, mas que o seu atual proprietário o conservou em bom estado e que é acompanhado por uma cópia dos registos originais.

O leilão está a cargo da Sotheby's que já fez saber que se trata do melhor Miura S disponível no mercado com volante à direita.

