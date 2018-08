Aproveitando o roadshow que está a realizar durante o verão por algumas cidades do Mediterrâneo, a Rolls-Royce Motor surpreendeu ao apresentar agora uma prancha de surf feita à medida, que inclui diferentes tipos de madeira e um acabamento em folhas de ouro 24 quilates.

A prancha produzida em colaboração com empresa britânica Woodpop, tem 2,75 metros de comprimento e inclui várias camadas de madeira, entre as quais se destacam a nogueira americana e bétula, e conta ainda com um acabamento inédito em folha de ouro de 24 quilates.

Esta prancha é um pedido especial de um cliente da marca britânica que decidiu equipar o seu Rolls com uma prancha de surf única, que pode ser apreciada no roadshow que Rolls-Royce está a realizar..

O design desta prancha de surf foi feito à medida para que possa ser transportada em vários modelos da Rolls-Royce, como é o caso do Ghost.

Recorde-se que recentemente também a Tesla apresentou uma linha de pranchas de surf produzidas em carbono e que esgotaram rapidamente.

