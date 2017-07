Quinta-feira à noite, em Faro, o líder do PCP considerou que "falhou a política de direita" nos recentes casos dos fogos florestais e do roubo de material militar em Tancos.

Não foi o Estado que falhou (...), foi a política que Passos, Portas e Cristas, sua ministra da Agricultura, aplicaram também com tanto zelo e em relação à qual o governo do PS tem dificuldades de se descolar", afirmou Jerónimo de Sousa, na quinta-feira à noite, em Faro.

Falando no comício-festa da CDU, que decorreu no centro de Faro, o secretário-geral do PCP considerou ainda que "nem Passos, nem Cristas, nem a política de direita de anos e anos podem passar impunemente por cima das suas responsabilidades".

Jerónimo de Sousa aproveitou para enumerar as falhas que encontrou em "décadas de política de direita" e da realidade moldada por "anos e anos da política desastrosa" que promoveu o desmantelamento da Administração Pública e degradou todas as funções do Estado.

Falamos da política que tem na obsessão pelo défice e na aplicação dos critérios nominais da União Económica e Monetária e do Euro o instrumento e pretexto para o esvaziamento do papel do Estado", nomeadamente, nas suas funções de soberania, incluindo a segurança e a defesa".

Segundo o secretário-geral do PCP, as políticas "conduzidas por sucessivos governos do PS, PSD e CDS", sobretudo pelo anterior Governo, liderado por Passos Coelho, são o "mais acabado exemplo dessa política de desastre nacional".

Nesse sentido, Jerónimo de Sousa prometeu que, na elaboração do próximo Orçamento do Estado, tudo irá fazer para inverter essas políticas.