As imagens não enganam. Ursos magros e subnutridos imploram comida aos visitantes do zoo na cidade indonésia de Bandung. O vídeo, feito por uma organização de ativistas dos direitos dos animais, tornou-se viral nos últimos dias. Mas não são recentes.

Neste momento, corre uma petição a pedir o encerramento do jardim zoológico e já conta com milhares de assinaturas.

As imagens feitas pela Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group foram divulgadas em maio de 2016, mas, nos últimos dias, reapareceram nas redes sociais. Membros da organização de defesa dos direitos dos animais, visitaram recentemente as instalações do zoo e, apesar de aparentemente, os animais já não terem “as costelas tão visíveis” continuam a ter comportamentos “preocupantes”.

A petição a exigir o encerramento do espaço, já tem vários meses, e conta, atualmente, com mais de 300 mil assinaturas. No documento, a Scorpion Wildlife intitula este parque como “O Zoo da Morte”.

Marison Guciano, da organização, explicou ao site Mashable que as condições em que os animais são mantido são degradantes.

“Estão em jaulas de cimento, sem qualquer relva. Nada se assemelha à natureza. É muito cruel”

Este responsável garante que o zoo de Bandung “é um dos piores” da Indonésia e, por isso, defende que devia ser encerrado.

A espécie em causa é característica do sudoeste asiático e já foi classificada pela União Internacional da Conservação da Natureza como “uma espécie vulnerável”.

Entretanto, o porta-voz do zoo já reagiu às notícias mais recentes e apenas disse que se tratava de "um caso antigo".