Um bilionário da área financeira com ligações à família do presidente chinês, Xi Jinping, e ligações ao mais alto nível em Pequim, terá sido levado à força de seu apartamento no Four Seasons em Hong Kong para o continente pela polícia chinesa, segundo noticia o Financial Times.

Xiao Jianhua é um dos homens mais ricos da China e a intervenção pode estar relacionada com a campanha do presidente chinês que, segundo os críticos, vai mais no sentido da consolidação do poder no que lidar com a corrupção. Já que o nível de corrupção se tem estendido a vários magnatas e, aparentemente, o bilionário se matinha à margem.

Xiao controla o Tomorrow Group, uma holding discreta mais influente, com sede em Pequim, com participações em bancos, seguradoras e promotores imobiliários. O relatório Hurun, que analisa as fortunas das pessoas mais ricas da China, estima a riqueza pessoal deste homem em 6 biliões de dólares (5,6 mil milhões de euros).

O desaparecimento de Xiao aumenta os receios de que Hong Kong esteja a perder autonomia, após o desaparecimento, em 2015, de cinco livrarias que publicaram obras que criticavam os líderes chineses e faziam alegações explosivas sobre seus delitos.

Se a polícia chinesa tiver, de facto, levado Xiao de Hong Kong, poderá estar a violar a mini-constituição da antiga colónia britânica, que só permite que a polícia de Hong Kong opere no território.

Xiao nasceu na China, é cidadão canadiano e detém um passaporte diplomático de Antígua e Barbuda, segundo o jornal. Morava num apartamento luxuoso no Four Seasons, mas um grupo de agentes de segurança chineses, supostamente, escoltou-o do hotel. As câmaras de vigilância, no entanto, não revelam sinal de luta.

Xiao negou ter sido levado à força em dois posts na conta da sua empresa nas redes sociais, mas na quarta-feira ambos foram apagados.

Em relação às notícias sobre mim, nos últimos dias, tenho que dizer que eu, Xiao Jianhua, tenho estado a recuperar de uma doença fora do país", dizia um dos posts. "Não foi levado à força", de acordo com a declaração que foi citada na nos media estatais chineses.

Mas a polícia de Hong Kong disse que Xiao atravessou a China por um dos pontos de fronteira terrestres da cidade a 27 de janeiro, contradizendo a afirmação de Xiao de que estava a receber tratamento médico "no exterior".

Uma pessoa desconhecida tirou um anúncio de página inteira na frente de um jornal de Hong Kong para reimprimir as declarações agora excluídas alegando ser de Xiao e "assinadas" por ele.