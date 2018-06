Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, das quais quatro em estado grave, devido a uma explosão que este domingo destruiu um edifício na cidade de Wuppertal, na Alemanha.

Segundo fontes policiais, a explosão destruiu um edifício de apartamentos com vários andares, provocando um grande estrondo.

O fogo destruiu várias casas e os bombeiros tiveram dificuldade em apagar as chamas porque partes do edifício colapsaram.

Dos 25 feridos, 21 foram tratados logo no local por equipas de emergência, mas outros quatros sofreram ferimentos graves e foram para o hospital.

Os bombeiros ainda estão no local a apagar as chamas e a investigar as causas do acidente.