O colapso de um edifício habitacional em Swiebodzice, Wroclaw, no sudoeste da Polónia, neste sábado, fez, pelo menos, três mortos, quatro feridos e cinco desaparecidos. Duas das vítimas mortais são crianças.

Uma explosão de gás estará na origem do desabamento, de acordo com o porta-voz dos bombeiros daquela cidade, Daniel Mucha, em declarações à agência Associated Press.

Os feridos foram hospitalizados.

No local estão bombeiros de várias corporações e equipas cinotécnicas para realizar buscas nos escombros.De acordo com o governador de Swiebodzice, Bogdan Kozuchowicz, o prédio, construído antes da II Guerra Mundial, tinha sido recentemente renovado e encontrava-se em boas condições técnicas.