A administração de Donald Trump avançou com novas restrições ao Irão, depois das notícias do último fim de semana que davam conta de novos ensaios de Teerão com mísseis balísticos. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a empresas e entidades com ligação ao programa balístico iraniano. De acordo com a Bloomberg e a Reuters, o Departamento do Tesouro publicou uma lista com 13 indivíduos e 12 entidades que, de alguma forma, apoiam atividades terroristas ou o desenvolvimento de mísseis balísticos.

Os EUA asseguram que as sanções não violam o acordo nuclear com o Irão, assinado por Washington e outras cinco potências mundiais, durante o mandato de Barack Obama, e que já tinha dado origem ao levantamento de algumas sanções então em vigor.

Uma fonte da administração Trump, citada pela Agência Reuters, avança que as sanções conhecidas esta sexta-feira são apenas “os primeiros passos em resposta ao comportamento provocador do Irão”.

A Alemanha já reagiu ao anúncio de sanções americanas a Teerão. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, disse perceber a decisão norte-americana, argumentando que o recente lançamento balístico do Irão é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Mas Sigmar Gabriel acrescenta também que não considera que o lançamento do fim de semana não interfere com o acordo nuclear alcançado em 2015.

Parece-me claro que o teste de míssil não tem impacto no acordo nuclear e nós continuamos a apoiá-lo e parece-me também claro que os Estados Unidos não têm qualquer intenção de questionar esse acordo atualmente”, acrescentou o ministro alemão.

Já esta sexta-feira, ainda antes do anúncio, Donald Trump tinha feito uma publicação no Twitter, bem ao seu estilo, o presidente americano deixou um aviso a Teerão: “O Irão está a brincar com o fogo – eles não apreciaram o quão ‘gentil’ o presidente Obama era para eles. Eu não sou!”

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de fevereiro de 2017

A resposta chegou através do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, também através do Twitter. Na legenda qua acompanha o vídeo que publicou, Zarif garantiu que o "Irão é indiferente a ameaças" e assegurou que nunca vão “iniciar uma guerra”, mas adiantou que podem “contar apenas com os próprios meios de defesa”.