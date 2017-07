A queda de um helicóptero que ia resgatar pessoas perto de um vulcão que entrou em erupção, na província indonésia de Java, provocou oito mortos, segundo um novo balanço divulgado pelas autoridades.

O helicóptero despenhou-se três minutos antes de chegar ao Planalto de Dieng, uma área turística popular onde a erupção vulcânica de dominho causou pelo menos dez feridos.

O aparelho terá embatido num penhasco da montanha Butak, no distrito de Temanggung, na província de Java, no centro do país.

A erupção vulcânica aconteceu quando 17 visitantes estavam junto à cratera de Sileri, a mais ativa e perigosa do Planalto de Dieng.