Dezassete horas, sem escalas, e foi feita história. Este domingo, pouco passava das cinco da manhã, quando o voo QF9, oriundo de Perth, na Austrália, aterrou no aeroporto de Heathrow, em Londres, depois de uma longa viagem.

Esta foi a primeira ligação sem escalas entre a Austrália e a Europa, entre as cidades de Perth e Londres, e foi efetuada pela companhia aérea Qantas, num voo que percorreu 14.498 quilómetros no avião 787-9 Dreamliner.

QF10 has left London's Heathrow Airport on its way non-stop to Australia ✈️ pic.twitter.com/8tBZ78kSzc — Qantas (@Qantas) 25 de março de 2018

Segundo a agência espanhola EFE, foram mais de 200 os passageiros transportados nesta ligação direta, que começou na cidade de Perth, no oeste da Austrália, às 19:00 locais (11:00 em Lisboa) de sábado e terminou às 05:02 de hoje no aeroporto de Heathrow, em Londres (mesma hora em Lisboa). O voo de regresso parte hoje às 13:15 (hora de Lisboa) de regresso.

A nova rota é 24% mais extensa do que o serviço mais longo oferecido até agora pelo Reino Unido, o voo operado pela empresa Garuda Indonesia entre Heathrow e Jacarta, uma rota sem escalas de 11.707 quilómetros.

A ligação com Perth é cerca de três horas mais rápida do que as rotas que envolvem paragem no Oriente Médio para mudar de avião ou reabastecer.

Alan Joyce, presidente da Qantas, defendeu que a nova rota "muda o jogo" e lembrou que os voos oferecidos até agora, entre Austrália e Reino Unido, conhecidos como "a rota canguru", duram quatro dias e envolvem sete escalas.

O anúncio da inauguração desta nova rota ocorreu no final de 2016, depois de a empresa e o aeroporto de Perth chegarem a acordo para este voo poder usar o terminal doméstico.