Será a segunda vez que Vladimir Kara-Murza, antigo jornalista de 35 anos, é alvo de uma atentado. Há uma semana foi hospitalizado, com falência de vários órgão, o que obrigou os médicos aporem-no em coma induzido.

Médicos contatados pela estação de televisão britânica Sky News consideram que o ativista terá sido envenenado com uma toxina. Tal como já terá ocorrido há dois anos. Já os clínicos que o internaram em Moscovo, não terão adiantado qualquer explicação.

Pai de três filhos, vivendo fora da Rússia, Vladimir deveria regressar aos Estados Unidos no dia em que foi internado. A sua mulher Yvegenia refere agora que ele está a pagar um preço elevado pelas suas posições de oposição ao regime do presidente Putin.

Penso que tudo se deve à situação criada pelo governo russo no país", sublinhou a mulher à Sky News.

Recuperação lenta

Vladimir Kara-Murza é atualmente o coordenador do partido oposicionista Rússia Aberta, suportado pelo milionário do petróleo Mikhail Khordokovsky.

De acordo com a sua mulher, que falou pela primeira vez na quarta-feira, há agora alguma esperança de que Vladimir possa recuperar.

Está a melhorar, já desligaram algumas máquinas que lhe suportavam a vida. O coração está a funcionar melhor, os rins estão a funcionar. Já está acordado, totalmente consciente mas ainda um pouco desnorteado", salientou a mulher à Sky News.

Com esta hipótese de envenenamento, será a segunda vez que há um atentado à vida do ativista russo. Em 2015, estava com colegas e ficou doente. A causa apurada pelos médicos foi a existência de uma toxina que lhe provocou uma falência repentina dos pulmões, fígado e rins.