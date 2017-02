O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou esta terça-feira uma inspeção surpresa às Forças Aeroespaciais para verificação das capacidades para combate, disse o ministro da Defesa segundo a imprensa de Moscovo.

Por ordem do comandante supremo das Forças Armadas começou hoje uma inspeção de surpresa às Forças Aeroespaciais e que tem como objetivo avaliar a disposição das chefias e das tropas para o cumprimento de tarefas de instrução e combate”, disse Shoigu durante uma reunião com altas patentes militares, em Moscovo.

De acordo com vários meios de comunicação social russos, o ministro da Defesa sublinhou que durante a inspeção – que prevê colocar a força em estado de prevenção – deve também inspecionar-se com “especial atenção” a projeção da defesa antiaérea “para tempos de guerra assim como a disposição dos meios aéreos no combate a uma eventual agressão”.

Segundo o Sputnik, em dezembro, o presidente russo afirmou que testes confirmaram a prontidão das forças armadas russas em caso de necessidade.