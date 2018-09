O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quinta-feira, durante as manobras militares de grande escala da Rússia, que Moscovo “ama a paz” e não tem planos agressivos.

Putin falava depois de ter assistido às manobras militares “Vostok-2018”, o maior exercício que se realiza na Rússia desde o final da Guerra Fria.

A Rússia é um Estado que ama a paz. Não temos e nem podemos ter planos agressivos. A nossa política externa é dirigida à cooperação construtiva com todos os países interessados (na paz)”, disse o presidente russo depois de um encontro com os 87 observadores estrangeiros, de 57 países, convidados a assistir às manobras.

Na visita realizada em Tsugol, junto da fronteira com a China e a Mongólia, um dos locais onde se realizam os exercícios, que as Forças Armadas russas devem estar preparadas para defender a soberania e os interesses nacionais e, “se necessário, defender os aliados da Rússia.

Hoje, em Tsugol, concluiu-se a etapa mais ativa das manobras. Vocês conseguiram realizá-las com alto nível. Todas as unidades e grupos cumpriram as missões que lhes foram destinadas”, acrescentou Vladimir Putin.