Vladimir Putin visitou na quarta-feira o arquipélago Franz Josef, no Ártico, onde pretende construir uma base militar de reservas de petróleo. O presidente da Rússia visitou os glaciares, reuniu-se com representantes do arquipélago e foi um dos convidados a participar no Fórum Internacional do Ártico, em Arkhangelsk. A visita contou também com a participação do primeiro-ministro, ministro da Defesa e o representante de Putin para as questões da ecologia