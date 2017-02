Sem aulas, sem ordem, sem polícias militares, o caos instalou-se na cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, a norte do Rio de Janeiro. Desde sábado que a polícia militar deixou de patrulhar as ruas e a criminalidade cresceu para níveis históricos.

Pelo menos 65 pessoas morreram nos últimos três dias na cidade e arredores, de acordo com a informação veiculada à Rede Globo pelo sindicato dos polícias civis do Estado de Espírito Santo.

Aumentaram os “homicídios, roubos e furtos”, salientou o presidente do sindicato estadual de polícias civis, Jorge Emiliano Legal, que acusa o governo federal de não ter acautelado a situação.

O Governo [de Espírito Santo] tem vindo a tratar da segurança com desdém, está a precarizar os serviços, não investe na segurança e não dá valor ao pessoal”, sustentou o sindicalista, ouvido pela agência EFE.

Greve feita por familiares

Desde sábado, familiares dos polícias militares de Vitória mantém-se às portas dos quartéis, impedindo a saída de efetivos e de viaturas.

O bloqueio levado a cabo pelas famílias é a forma de paralisar a atuação dos polícias militares, que não podem, segundo o Código Penal Militar, fazer greve, arriscando-se a uma pena de dois anos de prisão.

Os polícias militares, através dos seus familiares, pedem aumentos de salários e o pagamento de alguns suplementos de serviço. Queixam-se também do mau estado da frota e da falta de perspetivas de careirra.

Com a polícia militar fora das ruas, o governo federal de Espírito Santo viu-se obrigado a pedir ao presidente brasilerio a intervenção do exército, que chegou finalmente às ruas de Vitória, na segunda-feira.

Sem aulas, sem transportes

Com o caos instalado, o governo federal do Estado de Espírito Santo teve de suspender o início do ano letivo. Escolas e universidades continuam encerradas nesta terça-feira.

Domingo, dois autocarros foram incendiados e houve relatos de arrastões e de assaltos a lojas. Com este cenário, esta terça-feira, os transportes rodoviários não circulam, muito comércio mantém as portas fechadas, tal como bancos e postos de saúde. Houve também jogos de futebol do campeonato capixaba, como são designados os naturais de Espírito Santo, que não se realizaram.

Com o exército a tentar controlar a criminalidade crescente, mantém-se o impasse entre o governo federal e os grevistas da polícia.