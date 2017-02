Donald Trump impôs restrições de entrada de imigrantes nos Estados Unidos provenientes de sete países. Mas não são só os cidadãos do Iraque, Síria, Sudão, Irão, Líbia, Somália e Iémen a enfrentar dificuldades para entrar no país. Esta quarta-feira sabe-se que foram apertadas as regras para os vistos a cidadãos brasileiros. A informação está a ser avançada pelos órgãos de informação brasileiros, que citam a embaixada norte-americana no Brasil.

Entre as alterações, está a inclusão de entrevistas presenciais em situações onde, anteriormente, não eram necessárias. Anteriormente, estavam dispensados de entrevista presencial todos os brasileiros que pedissem renovação da documentação até 48 meses após a caducação dos documentos. Agora, o prazo para dispensa de entrevista presencial passou para 12 meses antes do fim da validade dos documentos.

Anteriormente, estavam dispensados de entrevista os menores de 16 anos e os maiores de 66. Agora, com as novas regras, só os menores de 14 anos e os maiores de 79 estão dispensados.

O decreto que impõe as novas regras, assinado a 27 de janeiro, é o mesmo que baniu a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos com conotações de ligação ao fundamentalismo islâmico nos Estados Unidos e que proíbe também a chegada de refugiados. A nova legislação abrange também cidadãos provenientes da Argentina.

A entrada de brasileiros nos Estados Unidos nunca foi fácil e já tinha sofrido alguns reveses nos últimos anos. Ainda antes de Trump assumir o poder, a percentagem de respostas positivas para vistos de entrada nos EUA como turista já tinha sofrido uma drástica redução. As respostas negativas passaram de 5,3%, em 2014/2015, para 16,7% em 2015/1016, de acordo com o jornal O Globo, que cita a Travel State, órgão americano responsável por emissão de vistos.

De acordo com especialistas citados pelo jornal brasileiro, há um medo maior de que os brasileiros emigrem para os EUA para trabalhar ilegalmente, por causa do aumento da taxa de desemprego no Brasil, uma das maiores já registadas.