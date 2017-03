Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia estiveram em Portugal, para uma visita oficial de três dias, em novembro do ano passado e, por isso mesmo, foram muitas a oferendas que levaram de regresso a casa. 28 presentes ao todo. Passaram por Lisboa, Porto e Guimarães.

A casa real espanhola revelou, pelo segundo ano consecutivo, todas as ofertas recebidas pelos reis durante o ano anterior. Neste caso, falamos dos presentes recebidos no ano de 2016. No total, foram 378 prendas. Mais 52 que em 2015 (326).

Mas vejamos quem deu prendas e que prendas deu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu aos reis uma escultura e figura de Joana Vasconcelos e ainda um livro. O primeiro-ministro, António Costa, deu um astrolábio, produtos de cosmética e jogos infantis (para as infantas). A sua mulher, Fernanda Maria Gonçalves Tadeu entregou a Letizia uns brincos.

Na Assembleia da República, suas majestades foram presenteados com uma garrafa e um livro. Já a Câmara Municipal de Lisboa fez questão de entregar, ao casal real, uma figura equestre, uma pulseira e as chaves da cidade.

Reis de Espanha em Lisboa

Durante uma visita à escola Adriano Correia de Oliveira, em Lisboa, Felipe e Letizia receberam dois quadros com trabalhos dos alunos. Noutro momento da visita, em Lisboa, os reis passaram pela Fundação Champalimaud e receberam um livro.

Mas há mais. A Liga Portuguesa Contra o Cancro ofereceu a suas majestades, um livro, uma medalha e uma figura. A Câmara Municipal de Guimarães também deu uns brincos a Letizia e um faqueiro. Já a Associação Comercial do Porto entregou à rainha um pingente e ao casal um livro.

A Câmara Municipal do Porto fez questão de entregar ao casal as chaves da cidade e taças decorativas.

Ainda no norte, a Fundação Serralves presenteou suas majestades com um prato, quatro livros e fotografias. Já a Universidade do Porto, onde os reis também marcaram presença no Parque da Ciência e Tecnologia, ofereceu um violino em fibra de carbono.

Visita dos reis de Espanha ao Porto

Quanto ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde foi oferecida uma coleção de fragmentos, ou melhor, pequenas peças em resina, com histórias simbólicas. O pintor José de Guimarães também ofereceu um livro.

Quando esteve em Espanha, em março de 2016, na sua visita de apresentação como Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa também levou presentes para oferecer aos Reis. Na bagagem levou: uma bandeja, um álbum com fotografias antigas da família real e um lenço, especialmente para Letizia.

Na altura do Natal, também o embaixador português, em Madrid, ofereceu um CD ao casal real.

A lista de prendas agora revelada pela Casa Real espanhola não se limita a Portugal e há, sem dúvida, algumas oferendas originais.

Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama ofereceu a Felipe VI uma jaqueta personalizada de aviador. O rei também recebeu uma réplica da espada do almirante Miguel Grau Seminario, entregue pelo presidente do Perú, Ollanta Humala. Outro presente original foi o fragmento de um meteorito argentino, dado por um dos fundadores do Observatório Astronómico de Maiorca, Salvador Sánchez Martínez.

Entre as ofertas mais comuns encontramos moedas, livros, CDs, insígnias ou bandejas.

Segundo o jornal El País, neste documento apenas constam os presentes de carater institucional, ou seja, recebidos em atos oficiais. Fora da lista estão os “pessoais”. No entanto, se estes superarem um valor considerado “de cortesia”, são oferecidos a instituição sem fins lucrativos.