O administrador executivo do grupo de construção civil francês Vinci disse esta terça-feira que a empresa declina participar na construção da barreira entre os Estados Unidos e o México, proposta pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Eu tenho de considerar a realidade da companhia, a nossa cultura, a forma de fazermos as coisas e as nossas sensibilidades. Não posso olhar apenas para os nossos colegas norte-americanos mas sim para o resto do mundo”, disse Xavier Huillard à estação de televisão BFM.