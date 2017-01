Uma falha numa ponte suspensa popular entre turistas no centro da Colômbia matou pelo menos 11 pessoas e deixou várias outras feridas.

A ponte, perto da cidade de Villavicencio, é uma atração turística da zona. Segundo as autoridades, a estrutura ter-se-á virado ao contrário na segunda-feira devido ao excesso de peso, durante um fim de semana prolongado.

Os feridos foram assistidos num hospital local. Inicialmente, apontavam-se apenas sete mortos, mas o número acabou por ser atualizado para 11, já que alguns dos feridos entretanto assistidos acabaram por não resistir aos ferimentos depois da queda de 80 metros.

Segundo a imprensa local, no momento do incidente atravessavam a ponte cerca de 30 pessoas. Entre as vítimas mortais há crianças de dois, quatro e 12 anos.