Pelo menos 17 pessoas morreram e várias ficaram feridas num clube em Caracas onde decorria uma festa, noticia a AFP.

De acordo com o ministro venezuelano do Interior, alguém terá lançado uma bomba de gás lacrimogéneo dentro do estabelecimento. Vários grupos rivais entraram em confronto, acrescentou Nestor Reverol.

Mais de 500 pessoas estariam no interior da discoteca Los Cotorros.

En Caracas murieron asfixiadas 17 personas por bomba lacrimogena en el Club Los Cotorros de El Paraiso..HIJO HIJO seguira informando pic.twitter.com/zltncH13rv — Reportero de Cumaná (@pedrolucas82) 16 de junho de 2018

As autoridades já fizeram sete detenções.