De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a inflação da Venezuela deve chegar a 1 000 000% este ano. Nicolás Maduro colocou, esta segunda-feira, em prática um plano para tentar conter a hiperinflação que assola o país. Entre as medidas do plano, está a entrada em circulação de uma nova moeda, o bolívar soberano, que tem menos cinco zeros que o bolívar tradicional, que se apresenta nos últimos dias completamente desvalorizado. O fotógrafo da Reuters Carlos Garcia Rawlins fez um ensaio fotográfico onde mostra alimentos e artigos de higiene básicos, ao lado da quantidade de dinheiro que é necessário para o comprar. Um frango de 2,4kg, por exemplo, custava há dois dias 14 600 000 bolívares (1,94 euros) num mercado de Caracas