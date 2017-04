Nicolas Maduro voltou atrás ao pediu ao Supremo Tribunal para rever a decisão de assumir o poder da Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, que era dominado pela oposição ao presidente da Venezuela.

Chegámos a um importante acordo de solução para esta controvérsia".

Numa declaração feita após a reunião do Conselho de Segurança Nacional, presidido por Maduro, anunciou que apoiava uma revisão da decisão do tribunal para "manter a estabilidade institucional" e em nome do "equilíbrio de poderes".

Ora, ainda na sexta-feira, Maduro tinha negado uma "rutura constitucional" na Venezuela, provocada precisamente pela decisão do Supremo de assumir as funções do parlamento.

Nesse mesmo dia, a Procuradora-Geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz, denunciou que as recentes sentenças do Supremo Tribunal de Justiça que ordenam ao chefe de Estado limitar a imunidade parlamentar e em que aquele tribunal assume as funções do parlamento "evidenciam várias violações de ordem constitucional e desconhecimento do modelo de Estado".

A semana terminou ainda com militares e chavistas a agredir deputados da oposição.