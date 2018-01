Juan Carlos Sánchez, suspeito de ter violado mais de 500 crianças, na Colômbia, foi detido, no dia 1 de dezembro, na Venezuela. O homem é ainda suspeito de fotografar e filmar as crianças e vender o material na Internet. O caso está a ser considerado o pior crime de todos os tempos, no país.

Juan Carlos está a ser acusado de ter violado mais de 500 crianças, com idades compreendidas entre os 14 meses e os 14 anos. O bebé de 14 meses terá mesmo sido uma das suas últimas vítimas. O homem atraía as vítimas em centros comerciais e locais que tivessem videojogos e, posteriormente, oferecia-lhes entre 2 mil a 5 mil pesos (entre pouco mais de 50 cêntimos e pouco mais de 1,40 euros) para se deixarem fotografar completamente despidos. As imagens eram depois vendidas por preços entre os 100 e os 400 dólares (entre 81 e 327 euros).

No total, havia provas de abusos, nas imagens apreendidas, contra 276 menores. As imagens terão sido capturadas entre 2008 e 2011. Nelas, era possível detetar a violência aplicada por “El Lobo Feroz” (como era conhecido) e ainda as ameaças que fazia às crianças, com armas brancas, caso elas contassem o que tinha acontecido.

De acordo com uma revista local, intitulada Semana, Juan Carlos já tinha sido capturado em 2008, por ter violado uma menina com 14 anos. Desde 2005, estava a ser investigado por mais 50 violações a crianças, seis das quais fizeram queixa aos pais.

A polícia falou com algumas das vítimas de Sánchez em Barranquilla e nas localidades próximas. Pouco a pouco, conseguiram ligar todos os crimes a este homem.

Foi detido na Venezuela, graças à colaboração entre a polícia da Colômbia e Venezuela.

As famílias das vítimas esperam que a justiça aplique uma pena exemplar.

O caso de Juan Carlos está a ser considerado o pior crime na história da Colômbia. O anterior tinha sido cometido por Luis Alfredo Garavito que matou mais de 170 menores nos anos de 1980.