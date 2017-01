Politólogo e preso político luso-venezuelano, Vasco da Costa de 58 anos está encerrado num "quarto pequeno" e em condições "sufocantes" na prisão de Tocuyito, segundo relatou a irmã, Ana Maria da Costa, à Agência Lusa.

O meu irmão telefonou-me a pedir ajuda. Ele é uma pessoa que não se queixa e se se está a queixar é porque a situação está insuportável. Ele está numa cela, que não é uma cela, é um quarto pequeno, sem janelas, sem extrator, num calor sufocante com outras três pessoas. É como estar num sarcófago", disse Ana Maria.

Preocupada com a saúde do irmão, Ana Maria da Costa explicou que Vasco está retido naquelas condições desde quinta-feira, "por ordens do diretor" da prisão de Tocuyito, no Estado de Carabobo, no centro do país. Para ela, trata-se de uma clara "violação dos direitos humanos de um preso político".

Encerrar quatro pessoas num quarto pequeno em que não abrem a porta para entrar ar é asfixiante, muito caloroso e uma tortura", frisou.

"Como se fosse um leproso"

Filho de um antigo vice-cônsul de Portugal em Caracas, Vasco da Costa, 58 anos, foi detido a 24 de julho de 2014.

Foi acusado de relacionamento com uma farmacêutica, que alegadamente estaria envolvida em planos para fabricar engenhos explosivos artesanais. Tudo isto durante os violentos protestos que ocorreram no primeiro semestre de 2014, contra o governo do presidente, Nicolás Maduro.

Segundo a irmã, o próprio Ministério Público admitiu que o crime de terrorismo de que Vasco da Costa está acusado "não existe".

O Ministério Público "teve de pedir o fim da ação penal e admitir que o facto terrorista não existia, mas manteve a suspeita de associação criminosa, pelo que continua preso à espera de um processo que ainda não começou, sem oportunidade para demonstrar que é inocente", relatou a irmã.

Por isso, o seu irmão "passou um ano isolado, emagreceu 40 quilos e adoeceu".

Agora é diabético, tem chagas por todo o corpo, como se fosse um leproso", lamentou.

Vasco da Costa participou como candidato pelo partido Nova Ordem Social nas eleições parlamentares de 6 de dezembro de 2016, mas não obteve votos suficientes para ser eleito deputado.

Em dezembro de 2015 foi ferido, com tiros de borracha, no braço direito e no glúteo, num motim ocorrido no Centro de Reclusão para Processados Judiciais 26 de Julho, onde então se encontrava. Nessa revolta, três pessoas morreram e 43 ficaram feridas.