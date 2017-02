O Supremo Tribunal de Islamabad, no Paquistão, emitiu uma ordem na passada segunda-feira que proíbe a celebração do Dia dos Namorados em todo o país "com efeito imediato".

A decisão, contudo, não veio do nada e tem a sua origem. Um cidadão, Abdul Waheed, criou uma petição para que a celebração deste dia fosse banida. O homem terá achado que os festejos eram “contra os ensinamentos do Islão e que deviam ser impedidos imediatamente”.

Segundo avançou a BBC, a nova ordem proíbe o festejo em “qualquer espaço público ou edifício do governo”. A medida estende-se aos meios de comunicação que publicitem as celebrações e à venda de produtos associados a este dia.

Inclusive, o Supremo Tribunal instou a Autoridade Reguladora de Meios Eletrónicos do Paquistão para se certificar de que a ordem tinha sido compreendida em todas as plataformas.

A decisão do Supremo não será, contudo, de estranhar, já que muitos no Paquistão sempre foram contra o Dia dos Namorados. Consideram que se trata de uma celebração imoral e apenas uma apropriação da cultura ocidental.

Apesar de a decisão ter tido origem numa petição, a verdade é que muitos são os grupos religiosos que protestam anualmente contra este dia. Já no ano passado, o governo local da cidade de Peshawar tinha proibido as celebrações.

Naturalmente, a sentença criou agitação nas redes sociais. Alguns concordaram veemente com a nova ordem e outros opuseram-se à mesma. E deram conta disso mesmo.

É um dia vulgar. Sejam realistas. Não vejam a vida através desses óculos tão pequenos, só vos vai trazer miséria e a arrependimentos”, escreveu um paquistanês na sua conta no Twitter.

#ValentinesDay is a vulgarity day, be realistic , do not see life with your rose-tinted glasses , it would only lead you to misery & regret.