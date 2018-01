Pelo menos 32 corpos foram encontrados em valas comuns no estado de Nayarit, no noroeste do México, anunciaram as autoridades locais.

"A primeira vala foi encontrada no sábado. Continha nove corpos" e situa-se numa zona rural próxima de uma plantação de bananas, disse, à agência noticiosa France Presse, uma fonte próxima das autoridades judiciárias, que pediu o anonimato.

Posteriormente, uma outra fonte também próxima das autoridades judiciárias indicou que já tinham sido encontrados 32 corpos. As buscas vão prosseguir, disse.

Os estados vizinhos da província de Nayarit, Sinaloa e Jalisco, são palco de disputas entre dois poderosos cartéis de droga, que lutam pelo controlo do narcotráfico.

De acordo com dados oficiais, 117 pessoas desapareceram em 2017 em Nayarit.

No final de 2017, tinham sido registados 23.101 homicídios em todo o país, um número recorde desde que começaram a ser feitas estatísticas em 1997.

O México vive, desde 2006, uma onda de violência que causou já mais de 200 mil mortos e cerca de 30 mil desaparecidos.

Peritos disseram que esta violência é uma das consequências da guerra contra os narcotraficantes, lançadas em 2006 pelo Governo com a ajuda do exército, que conseguiu fragmentar os cartéis em células mais pequenas, mas mais violentas.