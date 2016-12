As autoridades holandesas receiam que o esperma de um dador possa ter fertilizado, erradamente, os óvulos de 26 mulheres, que seriam sujeitas a Fertilizações In Vitro (FIV) no Centro Médico Universitário de Utrecht (UMC).

O eventual “erro de procedimento” terá ocorrido entre abril de 2015 e novembro de 2016 e não passa, para já, de uma hipótese “que não pode ser excluída”, segundo o UMC.

No decorrer do processo de fertilização, os espermatozoides relativos a um tratamento podem ter fertilizado os óvulos de 26 outros casais. Existe, por isso, a possibilidade de haver óvulos fertilizados por alguém que não o pai respetivo”, admitiu o hospital, em comunicado, conhecido nesta quarta-feira.

Metade destas mulheres engravidaram ou tiveram filhos, outras têm ainda embriões congelados.

O Centro Médico Universitário adianta, também, que todos os casais foram contactados e lamenta o sucedido.

O Conselho de Administração da UMC promete fazer tudo o que está ao seu alcance para clarificar esta situação o mais rápido possível”, assegurou.

Numa FIV, os óvulos são fecundados pelos espermatozoides em laboratório e depois implantados no útero.