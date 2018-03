Uma assistente de bordo da Emirates, que caiu de um Boeing 777 quando o avião estava parado no aeroporto internacional de Entebbe, no Uganda, morreu, de acordo com a BBC.

A mulher, cuja nacionalidade não foi revelada, ainda foi transportada com vida para o hospital, mas morreu passado pouco tempo.

A Emirates emitiu um comunicado, esta quinta-feira, em que diz que a assistente de bordo caiu após ter aberto a porta de emergência, "enquanto preparava o avião para o embarque do voo EK730, de Entebbe" para o Dubai.

O incidente está a ser investigado pela autoridade de aviação civil do Uganda.

A companhia aérea garante que está a prestar todo o apoio à tripulação e que irá colaborar na investigação.