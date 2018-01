Meagan Day não quis acreditar quando, ao abrir uma encomenda, se apercebeu que no interior da caixa estava tudo menos o que pediu. Em vez de uma touca para sauna, estava um frasco de veneno de escorpião azul.

O caso insólito foi partilhado pela própria jornalista norte-americana na sua conta no Twitter, quando recebeu um remédio cubano contrabandeado - feito à base de veneno de escorpiões - que promete ajudar na luta contra o cancro, em vez do que seria suposto, uma simples touca de sauna.

Eu só queria suar com estilo e agora sou portadora de um veneno ilegal", lê-se numa das publicações da jornalista, que acabou por encarar a situação com humor.

BOY DO I HAVE A STORY FOR YOU. I tried to order some felt sauna hats that say "oligarch" on them from an Amazon seller named RussianBear, for me and my friends who like to sauna, like as a joke (though I actually really wanted one) pic.twitter.com/uRZGzTKVFx — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

A month later I got a package from Ukraine containing only a contraband Cuban cancer drug made from blue scorpion venom. That's it. That's my story. pic.twitter.com/imGNv87nIF — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

Touca "oligarca"

A touca que Meagan Day pretendia tinha impressa a palavra "oligarca" em russo e foi encomendada no site da Amazon há cerca de um mês, a um vendedor russo que se dá a conhecer por "RussianBear".

Da Ucrânia recebeu a encomenda, que em vez da touca trazia o veneno de escorpião.

Mais tarde, foi reembolsada do dinheiro que tinha pago pela touca. Sem quaisquer comentários.

Depois, o produto pretendido, a touca, deixou de estar disponível no site, se bem que o vendedor "RussianBear" continue a negociar através dessa página.