Donald Trump usou o seu Twitter pessoal para reagir à providência cautelar de um juiz federal de Seattle que bloqueia, temporariamente, a ordem executiva que proíbe a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

Em três curtas frases, o presidente dos EUA diz que "quando um país não pode dizer quem entra ou não, especialmente por razões de segurança" está "metido em sarilhos".

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de fevereiro de 2017

Trump afirmou ainda que é "interessante que certos países do Oriente Médio concordem com a proibição". Para o presidente norte-americano isso significa que "eles sabem se certas pessoas são permitidas" isso significa "morte e destruição".

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de fevereiro de 2017

Mas o líder norte-americano não se fica por aqui e vai mais longe. Apelidando James Robart de "pseudo-juiz", Donald Trump considera a providência cautelar de "ridícula" e garante que a mesma "será anulada".

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de fevereiro de 2017

A ordem executiva de Trump suspendia durante 90 dias a emissão de vistos para cidadãos dos sete países e por outros 120 o programa de acolhimento de refugiados.

Esta sexta-feira, um juiz federal de Seattle bloqueou, temporariamente, a ordem executiva do Presidente Donald Trump que proíbe a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

O bloqueio surgiu no mesmo dia em que se ficou a saber que mais de 100 mil vistos foram revogados desde que Donald Trump assinou a ordem executiva, que além de suspender a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos nos EUA, também travou a entrada de refugiados.

Os números foram divulgados por um advogado do Estado durante uma audiência no tribunal federal de Alexandria, Estado da Virgínia, onde decorre o processo movido por dois irmãos iemenitas, que à chegada ao aeroporto de Dulles (EUA) foram colocados num avião de volta para a Etiópia, mesmo tendo consigo vistos legais de residência - que levaram anos a conseguir.