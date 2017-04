Saber inglês, ter boas capacidades comunicativas escritas, experiência na gestão nas redes sociais e conhecer as instituições britânicas e europeias pode levá-lo a ser o candidato que Londres procura para relatar o que acontece no Brexit, através do Twitter, em Bruxelas.

O anúncio da abertura de candidaturas dos possíveis concorrentes do cargo do “community manager” foi feito pela representação britânica da União Europeia. Procuram uma pessoa que venha a ser responsável de comunicação da rede social Twitter, durante o processo de abandono da UE por parte do Reino Unido.

O objetivo do projeto é contar em 140 caracteres o que os jornais e televisões contam com todos os recursos e tempo que têm disponíveis. Quem ficar com este trabalho deve estar também preparado para ajudar os altos cargos britânicos a gerirem as suas contas pessoais na mesma rede social.

No texto publicado pela “Foreign & Commowealth Office” é possível ler-se que o trabalho terá características particularmente excitantes, já que que ficar com o emprego vai poder acompanhar a delegação britânica numa altura em que se prepara para entrar em vigor o Brexit.

Mas, nem tudo são facilidades. “O cargo exige que os candidatos sejam flexíveis e estejam dispostos a adaptar-se às responsabilidades necessárias”, pode ler-se ainda no anúncio.

O contrato é a tempo inteiro – cerca de 37 horas, 5 dias da semana - e o salário é de 3.681,66 euros por mês.

Quem se quiser candidatar terá que preencher o formulário on-line e explicar, em menos de 600 palavras, porque é que se considera a pessoa certa para o cargo. Falar inglês é um requisito óbvio e a experiência em comunicação uma mais-valia. Quem for chamado à entrevista tem que pagar a viagem até Bruxelas e estar preparado para que lhes escrutinem o passado

Não é, no entanto, necessário que seja um cidadão britânico a exercer o cargo embora seja difícil para os responsáveis imaginar alguém de outra nacionalidade que não a inglesa.