Donald Trump já reagiu ao polémico vídeo de Snoop Dogg, divulgado no domingo. Num remix do videoclipe da música “Lavender”, dos BadBadNotGood, o rapper norte-americano surge a apontar uma arma a "Donald Trump", vestido de palhaço, numa sátira ao atual presidente dos Estados Unidos, que está a gerar muita controvérsia.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!