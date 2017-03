Um helicóptero despenhou-se, nesta sexta-feira, nos arredores de Istambul depois de aparentemente ter embatido numa torre de televisão por causa de nevoeiro denso, matando, pelo menos, cinco pessoas, noticia a agência France Presse (AFP), citando fontes locais.

O helicóptero seguia com dois pilotos, quatro estrangeiros, incluindo cidadãos russos, e turco quando se despenhou junto a uma autoestrada no bairro Buyukcekmece, em Istambul, segundo a agência de notícias turca Dogan.

O autarca local, Hasan Akgun, disse ao canal turco de televisão NTV que viu cinco corpos no local do acidente. Os destroços do aparelho espalharam-se pela autoestrada e pela zona verde circundante.

A autoestrada foi, entretanto, encerrada.