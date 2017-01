A polícia partilhou, esta segunda-feira, a fotografia do principal suspeito do ataque a uma discoteca, em Istambul, que vitimou 39 pessoas e feriu outras 65.

A identidade do homem não foi, por enquanto, divulgada, apesar de o Estado Islâmico ter reivindicado o ataque.

As autoridades estão a investigar o suspeito, que terá cerca de 25 anos e poderá ser oriundo de Xinjiang, no leste da China, do Uzbequistão ou do Quirguistão.

Nightclub shooter who killed 39 revelers is seen walking in central Istanbul.He is still fugitive pic.twitter.com/Of62lPfhMG via @MahirZeynalov — ARnews 1936 (@ARnews1936) 2 de janeiro de 2017

De acordo com especialistas em antiterrorismo, citados pela agência de notícias turca Doğan, o ataque à discoteca "Reina" foi deliberado, organizado e levado a cabo por um “profissional”.

O atacante mostro-se determinado, fiel, prático, de sangue frio, profissional e sabia como obter resultados. Ele não hesitou em disparar contra pessoas inocentes. É um assassino e provavelmente já tinha atirado contra seres humanos antes”, disse Abdullah Ağar.

A polícia informou ainda que o homem deslocou-se de táxi para a discoteca "Reina", mas terá saído antes de chegar ao destino, devido ao tráfego intenso, e percorreu o restante caminho a pé, durante cerca de quatro minutos.

As primeira imagens do suspeito, captadas pelas câmaras de vigilância, foram gravadas à 1:20 (hora local), altura em que o homem chegou à discoteca e começou a disparar de forma indiscriminada.

Emniyet, Reina'ya düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi öldüren teröristin yeni fotoğraflarını basın organlarına dağıttı. pic.twitter.com/6JKpc7eSFn — Depo Photos (@Depophotos) 2 de janeiro de 2017

Já dentro do recinto do clube noturno, as câmaras de videovigilância captaram as pessoas deitadas no chão e o atacante que lhes apontava uma arma. O homem surge vestido com uma camisa verde, umas calças escuras e botas pretas.

Os especialistas consideram que o comportamento do militante do Estado Islâmico prova o seu profissionalismo. Durante o ataque, o homem mudou seis vezes o carregador da arma e disparou mais de 180 balas.

Atacante trocou de roupa antes de deixar discoteca

Fonte policial avançou à agência Doğan que o suspeito, no final do ataque, ainda se barricou na cozinha para trocar de roupa, antes de se colocar em fuga.

Uma informação também confirmada por algumas testemunhas, que viram o atacante dirigir-se para a cozinha.

Para trás, o homem deixou o casaco e, depois de sair do clube noturno, apanhou novamente um táxi, que acabou por abandonar alegando não ter dinheiro para pagar o serviço.

Na discoteca, a polícia encontrou o casaco usado pelo assaltante com cerca de 500 liras turcas (cerca de 135 euros) no bolso.

Caça ao homem vai continuar

A polícia turca anunciou ainda, nesta segunda-feira, que deteve oito suspeitos com ligações ao responsável pelo ataque de sábado à noite numa discoteca em Istambul.

Os suspeitos foram detidos pela equipa de antiterrorismo de Istambul e estão a ser interrogados pela polícia. No entanto, o atacante ainda não foi detido.

O ataque, que fez 39 mortos e 69 feridos, aconteceu cerca das 2:00 de domingo (hora local) na discoteca "Reina", localizada na zona de Ortakoy, na margem europeia do Bósforo, durante os festejos de Ano Novo. A maior parte das vítimas mortais eram estrangeiras.

Em 2016, morreram pelo menos 180 pessoas em ataques na Turquia levados a cabo pelo Estado Islâmico e por rebeldes curdos.