Um polícia e um funcionário do tribunal de Izmir são dados como vítimas mortais da explosão ocorrida na tarde de quinta-feira junto do tribunal da terceira maior cidade turca, com cerca de dois milhões de habitantes.

A explosão terá sido provocada por um carro armadilhado, que rebentou junto ao tribunal da cidade, localizada no oeste da Turquia.

🆘‼️🔥💥 #Turkey: Another CCTV from the explosion of a suicide bomber at the court building in #Izmir. There are injured persons. pic.twitter.com/UHqyZQ56tv