Um trágico acidente numa autoestrada do norte de Itália, perto de Brescia, fez, nesta terça-feira, seis mortos. Entre as vítimas mortais há duas crianças.

Um pesado de mercadorias não conseguiu travar a tempo e embateu na traseira de um ligeiro de passageiros, que por sua vez colidiu com um camião cisterna, que se incendiou.

Segundo a televisão italiana, citada pela Associated Press, o trânsito na autoestrada A21, que faz a ligação entre Brescia e Turim, na altura da colisão, seguia compacto e lento devido a um outro acidente.

Cinco das vítimas mortais, incluindo as duas crianças, estavam na viatura ligeira com matrícula francesa. A outra vítima mortal é o motorista do pesado, que transportava areia.

O camião cisterna ardeu por completo, causando uma nuvem de fumo visível a vários quilómetros de distância.