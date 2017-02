Cerca de cem tubarões, de duas espécies, foram vistos perto da cidade costeira de Hadera, a norte de Israel, o que atraiu várias pessoas ao local, para assistirem ao ”espetáculo”.

Apesar de ser raro observarmos estes animais tão perto da costa, o fenómeno parece repetir-se todos os anos por esta altura. Aliás, estas não são as primeiras imagens que retratam este aglomerado de tubarões tão próximo de terra.

O vídeo abaixo mostra um caso semelhante junto à mesma costa, em 2015.

Segundo a agência Reuters, estes animais - tubarão-negro e tubarão-corre-costa - podem chegar a atingir três metros de comprimento e é provável que tenham sido transportados pelas correntes quentes das turbinas da central elétrica Orot Rabin, localizada na zona.

Apesar de existir esta possibilidade, Adi Barash, uma cientista marinha da Universidade de Haifa, afirmou que podem ter ido parar ali “em busca de alimentos, para se prepararem para o período de gestação”.

Porém, sublinhou que estas são, por enquanto, apenas suposições: “não sabemos nada em concreto”.

Acrescentou que os "tubarões estão a desaparecer em todo o mundo e que o pior lugar para se ser um tubarão é, sem dúvida, no Mediterrâneo”.

O número está a diminuir muito rapidamente e o facto de podermos ver grandes tubarões perto da costa é incrível. Podemos simplesmente ficar na praia a observar estes animais na água ", afirmou Barash.

Com a notícia, muitas foram as pessoas que mergulharam para verem estes animais de perto. É verdade que as espécies não representam uma ameaça, mas todo o cuidado é pouco. As autoridades alertaram para o facto de os tubarões poderem atacar, caso se sintam vulneráveis.